Освобожденная Белогоровка: Гайдай объявил о начале деоккупации всей Луганщины

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Деоккупация Луганской области началась. Уже несколько населенных пунктов освобождены от российской армии, российских оккупантов", - сказал он.

Позже он опубликовал пост с видео из Белогоровки.

"Впервые посетили поселок после стольких месяцев войны. Разрушенный до основания, но так и не покорился оккупантам. 15 местных жителей наконец свободно выходят на улицу и радуются увидеть СВОИХ. Скоро. Деоккупация ВСЕЙ Луганщины", - говорится в сообщении.

2 октября Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганской области после освобождения Лимана Донецкой области.

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