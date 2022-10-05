Освобожденная Белогоровка: Гайдай объявил о начале деоккупации всей Луганщины
Началась деоккупация Луганской области, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Деоккупация Луганской области началась. Уже несколько населенных пунктов освобождены от российской армии, российских оккупантов", - сказал он.
Позже он опубликовал пост с видео из Белогоровки.
"Впервые посетили поселок после стольких месяцев войны. Разрушенный до основания, но так и не покорился оккупантам. 15 местных жителей наконец свободно выходят на улицу и радуются увидеть СВОИХ. Скоро. Деоккупация ВСЕЙ Луганщины", - говорится в сообщении.
- 2 октября Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганской области после освобождения Лимана Донецкой области.
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