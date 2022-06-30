Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море, - Зеленский

Об этом он сказал во время вечернего обращения.

"Остров Змеиный – это стратегический пункт, и это значительно изменяет ситуацию в Черном море. Это еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже значительно ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы вытесним их из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба", - сказал президент.

Также президент поблагодарил защитников, которые помогали освободить территорию.

"Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия", - сказал он.

По его словам, ситуация в Донбассе остается наиболее жесткой.

"Огневое преимущество кафиров до сих пор очень чувствуется – они получили уже просто все из своих запасов, чтобы бить по нам: по Луганщине, по Донетчине. Я благодарен каждому и каждому, кто защищает наши позиции в таких условиях. Это настоящий героизм", - добавил он. .

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и поразила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

29 июня украинские силы продолжали военную операцию на острове Змеином.

Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил видео, как украинцы выбивали захватчиков из Змеиного.

Также аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала снимки украинского острова Змеиный после того, как оттуда скрылись российские военные.

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