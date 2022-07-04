Освобождение Змеиного отодвинуло россиян на 100-150 км в акватории Черного моря, - спикер штаба Одесской ОВА Братчук

Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Благодаря освобождению острова Змеиный рашистов удалось отодвинуть, в том числе и в акватории Черного моря, на расстояние 100-150 км. О таком расстоянии в марте мы могли только мечтать", – отметил Братчук.

Представитель штаба Одесской ОВА добавил, что подготовка россиян к морской десантной операции не наблюдается.

"Риск конечно есть, но какой-либо активности по подготовке морской десантной операции со стороны российских оккупантов нет", - заметил Сергей Братчук.

В министерстве обороны США заявили, что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаря успешным действиям украинских военных.

3 июня депутат Одесского городского совета Петр Обухов рассказал, что Одесчина освобождена от российских кафиров после их бегства с острова Змеиный и все, на что способны россияне – это ракетные удары.

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