Освобождение Юга будет позже Донбасса, - Згурец
Эксперт Defence Express Сергей Згурец считает, что главное для нас – сдержать врага на Донбассе и стабилизировать линию фронта, а потом уже думать о Юге
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Ситуация на Юге заключается в том, что там продолжаются тактические боевые действия. Враг совершал и вчера, и сегодня ночью обстрелы по всем участкам линии столкновения. Это непосредственно по Херсонской , Запорожской , Николаевской областях, чтобы минимизировать действия наших сил. Также противник совершает инженерное укрепление и подтягивает противовоздушную оборону к этим участкам", – отметил эксперт.
Аналитик пояснил, что российские войска готовятся к защите зон, которые сегодня находятся под их контролем.
"Что касается освобождения Юга, то главное для нас – сдержать врага на Донбассе и стабилизировать линию фронта, нанести противнику ущерб, а потом уже думать о Юге. Думаю, что Юг будет позже, чем Донбасс", – заметил Сергей Згурец.
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