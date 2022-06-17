Освобождение Юга будет позже Донбасса, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Ситуация на Юге заключается в том, что там продолжаются тактические боевые действия. Враг совершал и вчера, и сегодня ночью обстрелы по всем участкам линии столкновения. Это непосредственно по Херсонской , Запорожской , Николаевской областях, чтобы минимизировать действия наших сил. Также противник совершает инженерное укрепление и подтягивает противовоздушную оборону к этим участкам", – отметил эксперт.

Аналитик пояснил, что российские войска готовятся к защите зон, которые сегодня находятся под их контролем.

"Что касается освобождения Юга, то главное для нас – сдержать врага на Донбассе и стабилизировать линию фронта, нанести противнику ущерб, а потом уже думать о Юге. Думаю, что Юг будет позже, чем Донбасс", – заметил Сергей Згурец.