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Главная война с Россией Освобождение всех территорий Украины не гарантирует окончание войны с РФ, - Згурец
Эксклюзив

Освобождение всех территорий Украины не гарантирует окончание войны с РФ, - Згурец

24 февраля, 2023 пятница
09:54
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что выход Украины на границы 1991 года не завершит войну с Россией

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сейчас мы должны сохранить единство и устойчивость в нашем общем труде, связанном с освобождением нашей территории. Однако, даже если мы сможем выбить врага до границ 1991 года, то война еще не завершится. После освобождения всех территорий Украины война перейдет в другой формат. Поскольку Россия никогда не остановится. Они будут готовиться к новым атакам", – пояснил Згурец.

Аналитик считает, что только существенная трансформация РФ может остановить войну.

"Очень важно, чтобы мировое сообщество понимало, что опасность со стороны РФ будет существовать всегда. Только существенная трансформация РФ может изменить эту ситуацию. По-моему, единственный путь остановить агрессивные действия России можно только дефрагментацией Российской Федерации", - добавил он.

Украина
Крым
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
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