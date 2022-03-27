Освобождение Тростянца: российский полковник застрелился, а командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя сняли с должности

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины, передает Еспресо. TV.

"Вчера вечером в Главном управлении разведки сообщили, что застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав Кантермировской дивизии. Следовательно, число 13-й номер полка оказалось для российского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 для отдельной мотострелковой бригады и частично "задвухсотили" на харьковском направлении", – пишут наши военные.

Также они отмечают, что командующий 1-й танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности.

"В 1-ю танковую армию входит печально известная "элитная" Кантемировская дивизия. Отмечается, что Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину. Не исключаем, что бегство российской армии из Тростянца и стало той последней каплей. И дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками", – пишут сухопутные войска.

Напомним , оккупанты оставили в освобожденном Тростянце заминированную больницу, - глава Сумской ОВА

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