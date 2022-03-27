Освобождение Тростянца: российский полковник застрелился, а командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя сняли с должности
Стали известны последствия освобождения украинскими военными Тростянца в Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии
Об этом сообщают Сухопутные войска Украины, передает Еспресо. TV.
"Вчера вечером в Главном управлении разведки сообщили, что застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав Кантермировской дивизии. Следовательно, число 13-й номер полка оказалось для российского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 для отдельной мотострелковой бригады и частично "задвухсотили" на харьковском направлении", – пишут наши военные.
Также они отмечают, что командующий 1-й танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности.
"В 1-ю танковую армию входит печально известная "элитная" Кантемировская дивизия. Отмечается, что Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину. Не исключаем, что бегство российской армии из Тростянца и стало той последней каплей. И дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками", – пишут сухопутные войска.
- Напомним , оккупанты оставили в освобожденном Тростянце заминированную больницу, - глава Сумской ОВА
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное