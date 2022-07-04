Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"На Юге Украины наблюдается определенный баланс сил между воинскими подразделениями Украины и России. На этой линии фронта есть много участков, где очень тяжело вести наступательные действия. Поскольку это открытая местность. Сейчас враг пытается отразить населенные пункты, которые Вооруженные силы Украины уже освободили", – рассказал Згурец.

Згурец добавил, что вооруженные силы Украины достаточно активно используют на Юге Украины штурмовую и истребительную авиацию для нанесения ударов по складам боеприпасов и скоплениям врага.

"ВСУ достаточно активно используют авиацию для ударов по оккупантам на Юге Украины. Поэтому, по моему мнению, теоретически освобождение территории Херсонщины по правому берегу Днепра вполне реальная задача для ВСУ. Однако все будет зависеть от того, как Генштаб будет оценивать масштабы и качество своих резервов. Генштаб может использовать резервы для стабилизации линии фронта на Востоке Украины или для освобождения Херсонщины", - добавил Згурец.

29 июня в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей Украина нанесла 5 авиаударов по оккупантам

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