Освобождение Старомайорского позволяет ВСУ активизироваться к западу и востоку от него, - Згурец
Деоккупация Старомайорского в Донецкой области дает Силам обороны вытеснить россиян из Урожайного и Приютного
Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
"Освобождение Старомайорского позволяет активизировать действия и на запад, и на восток. На восток - это Урожайное, а на Запад - Приютное", - отметил он.
Эксперт отметил, что из этих населенных пунктов можно будет вытеснять россиян, и это будет горячая зона боевых действий.
- 27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.
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