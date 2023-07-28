Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Освобождение Старомайорского позволяет активизировать действия и на запад, и на восток. На восток - это Урожайное, а на Запад - Приютное", - отметил он.

Эксперт отметил, что из этих населенных пунктов можно будет вытеснять россиян, и это будет горячая зона боевых действий.