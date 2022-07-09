Военный эксперт поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Херсонское направление для нас критически важно и не просто в тактическом, но и оперативно-стратегическом измерении. Если мы решим вопрос освобождения правобережья Херсонщины, правого берега Днепра, мы ликвидируем угрозу для Николаева и Одессы. На этом планы Москвы по продвижению в Приднестровье и оккупации Молдовы будут выглядеть еще сомнительнее", - отметил Грабский.

Эксперт добавил, что ракеты с дальностью поражения до 300 км позволят Вооруженным силам Украины контролировать выход оккупантов из Крыма.

"Если мы выйдем на берег Каховского водохранилища, то имея более мощные средства поражения – ракеты для HIMARS, которые бьют на 299 км, – мы сможем держать под огневым контролем выходы из Крыма. Это означает более активные операции в Северной Таврии. Ведь противнику будет тяжело обеспечивать группировки на территории оккупированных Херсона и Запорожья. Мы также сможем выдавливать врага в направлении Мелитополя, который является ключом ко всей Северной Таврии", - отметил Сергей Грабский.

7 июля в результате "хлопков" оккупанты лишились большого количества боеприпасов и горючего.

В день, 8 июля, украинские защитники уничтожили5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.

9 июля военнослужащий Вооруженных сил Украины Анатолий Козловский заявил, что если бы ВСУ имели ракеты дальностью впечатления до 300 км, страна-агрессорка Россия перешла бы к обороне .

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