Освобождение от уплаты ЕСВ и отсрочка внедрения РРО: правительство подготовило пакет решений для поддержки бизнеса во время войны

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении, передает Еспресо.TV.



"Первое, мы освободим от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы на время военного положения и в течение года после его завершения", - сказал он.



Второй пункт – освобождение предприятий и ФЛП третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в т. ч. территориальной обороны).



Шмыгаль добавил, что этот сбор будет уплачен за счет государства.



"Третье, откладываем уплату налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить. Четвертое, будет отсрочено внедрение РРО для всех физических лиц-предпринимателей", - сказал премьер.



Последний пункт, по словам премьера, правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием.



"Также уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса", – отметил он.

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