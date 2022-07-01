Освобождение острова Змеиный может быть первым этапом для разблокирования украинских портов, – представитель Одесской ОВА Братчук

Об этом спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил в эфире Еспресо.

"По поводу экспорта зерна, гумкоридоров, то с точки зрения безопасности мы говорим о том, что это, возможно, первый этап к разблокированию украинских портов - мы говорим о портах Одесса, Южный, Черноморск - это, дай бог , начало решения той проблемы – искусственного продовольственного геноцида, который Россия создала для всего мира", – сказал он.

Братчук добавил, что освобождение острова Змеиный важно для Одессы и Одесского региона.

"Мы понимаем, что безопаснее становится определенным образом наша составляющая защиты воздуха и побережья. Об этом мы говорим сегодня, и надеюсь, что будут дальнейшие успехи у наших вооруженных сил", - подытожил он.

30 июня оккупанты покинули Змеиный. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что на самом деле россияне не покинули Змеиный добровольно, их выбили с острова ВСУ.