Освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки укрепляться оружием и боеприпасами из России, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что россияне перебрасывают войска в Мелитополь из Новой Каховки и Каховки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Мелитополе наблюдается наибольшая концентрация российских сил. Враг опасается, что ВСУ приступит к активным действиям в отношении Мелитополя, чтобы рассечь этот участок. Через Керченский мост поставки оружия для армии РФ почти невозможны, поэтому все линии обеспечения идут с материковой части России. Перебитие артерии в зоне Мелитополя, освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки получать боеприпасы и другие средства из России", - заметил Згурец.
По словам эксперта, дальнейшие действия будут зависеть от реальных оценок сил и средств ВСУ и понимания трех направлений, которые есть в приоритете.
"Это может быть продолжение боевых действий на участке Сватово - Кременная, либо блокирование действий россиян вокруг Бахмута и Авдеевки, либо подготовка к контрнаступлению, которое будет решающим, чтобы обеспечить контроль над Мелитополем как центром и ключом для освобождения Юга", - пояснил Згурец.
- 14 ноября Генштаб сообщил, что РФ может готовить удары по освобожденным территориям Херсонщины.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что включая Макеевку, ВСУ уже освободили 12 населенных пунктов в Луганской области, однако деоккупация дается тяжело
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное