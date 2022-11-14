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Освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки укрепляться оружием и боеприпасами из России, - Згурец

14 ноября, 2022 понедельник
10:42
война с Россией Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что россияне перебрасывают войска в Мелитополь из Новой Каховки и Каховки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Мелитополе наблюдается наибольшая концентрация российских сил. Враг опасается, что ВСУ приступит к активным действиям в отношении Мелитополя, чтобы рассечь этот участок. Через Керченский мост поставки оружия для армии РФ почти невозможны, поэтому все линии обеспечения идут с материковой части России. Перебитие артерии в зоне Мелитополя, освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки получать боеприпасы и другие средства из России", - заметил Згурец.

По словам эксперта, дальнейшие действия будут зависеть от реальных оценок сил и средств ВСУ и понимания трех направлений, которые есть в приоритете.

"Это может быть продолжение боевых действий на участке Сватово - Кременная, либо блокирование действий россиян вокруг Бахмута и Авдеевки, либо подготовка к контрнаступлению, которое будет решающим, чтобы обеспечить контроль над Мелитополем  как центром и ключом для освобождения Юга", - пояснил Згурец.

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