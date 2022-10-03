Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

"Ждуны" не дождутся – ВСУ придут раньше: "ЛНР" полноценно смогут принять в состав РФ только в 2026 году, в Старобельске много раненых россиян, уцелевших в Лимане – бежал в Счастье", - говорится в сообщении.



Согласно его словам, именно до 2026 года продлится переходный период для "ЛНР" "в качестве нового субъекта РФ". "Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России".



"Тем, кто неделю назад радовался на псевдореферендумах, придется подождать чуть больше трех лет. На бумаге все выглядит так. Безопасная ситуация несколько иная. Ежедневно поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост. Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло - им удалось убежать подальше, в Счастье", - подчеркнул он.

Ранее украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман в Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские кафиры отступили из города из-за угрозы окружения.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября 2022 года сообщил, что город Лиман на Донетчине был полностью зачищен от оккупантов.

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