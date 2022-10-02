Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить российские войска - генсек НАТО
Украинские вооруженные силы добиваются прогресса и способны эффективно противостоять российской армии, что показало освобождение Лимана в Донецкой области на этой неделе
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"На этой неделе мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это показывает, что украинцы добиваются прогресса, способны оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, но, конечно, и благодаря современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники", - сказал Столтенберг.
По его словам, лучший способ противостоять российской незаконной аннексии – это продолжать поддерживать Украину.
"И мы продолжим поставлять военное оборудование, оказывать политическую и экономическую поддержку. Это самый лучший способ помочь Украине освободить свои территории", - добавил Столтенберг.
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября 2022 года сообщил, что город Лиман на Донетчине полностью зачищен от оккупантов.
- 2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.
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