Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Освобождение Лимана несет деморализационный удар по врагу и позволяет ВСУ контролировать пути подхода, осуществлять огневой контроль над участками и направлениями, которые враг использовал для ведения штурмовых действий на Славянск", - отметил Музычук.

По его словам, сейчас производится зачистка территории от возможных ДРГ и поиск коллаборантов.

"Враг использовал Лиман как логистический хаб. Освобождение Лимана украинскими защитниками кардинально меняет картину на этом направлении и позволяет восстановить жизнь в городе", - подчеркнул Музычук.

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