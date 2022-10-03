Освобождение Лимана кардинально меняет картину на Донецком плацдарме, - представитель Нацгвардии
Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук отметил, что возобновление контроля над Лиманом является стратегически важным для дальнейших действий ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Освобождение Лимана несет деморализационный удар по врагу и позволяет ВСУ контролировать пути подхода, осуществлять огневой контроль над участками и направлениями, которые враг использовал для ведения штурмовых действий на Славянск", - отметил Музычук.
По его словам, сейчас производится зачистка территории от возможных ДРГ и поиск коллаборантов.
"Враг использовал Лиман как логистический хаб. Освобождение Лимана украинскими защитниками кардинально меняет картину на этом направлении и позволяет восстановить жизнь в городе", - подчеркнул Музычук.
- 1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.
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- В Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ вошли в Лиман .
- После этого министерство обороны России признало , что российские оккупанты отступили из Лимана.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана Донецкой области
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