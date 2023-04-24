Освобождение Крыма раньше Донбасса не будет означать финал в войне, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше Донбасса, то война будет продолжаться
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .
"Согласно тому, как все должно происходить, все будет проходить по возвращению всех наших границ. Я не знаю, зачем вы так акцентируете на Крыме, потому что я вам могу прямо сказать: Крым – это часть территории Украины, без возвращения Крыма ситуация не завершится. Никто ее не завершит, как бы ни хотел", - подчеркнул глава ГУР Минобороны.
Буданов считает, что Украина может вернуть все свои территории, но на это нужно время, которое "у нас еще есть".
"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще не забран – то это не финал", – подчеркнул глава разведки.
Украина намерена бороться и выйти на свои границы 1991 года.
"Завершить эту войну можно исключительно одним путем – возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 1991 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий", – добавил Буданов.
- Украинские военные уже отрабатывают новые виды вооружения, производимые украинским оборонно-промышленным комплексом. Не исключено, что они могут быть применены в Крыму.
- Отказ российских оккупантов проводить парад 9 мая на полуострове Крым может демонстрировать, что рашисты готовятся к возможному контрнаступлению Вооруженных Сил Украины, сказал Денис Чистиков.
- Во временно оккупированном Крыму, возле города Керчь, российские войска установили радиолокационную станцию для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.67
Покупка 37.67Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное