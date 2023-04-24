Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Согласно тому, как все должно происходить, все будет проходить по возвращению всех наших границ. Я не знаю, зачем вы так акцентируете на Крыме, потому что я вам могу прямо сказать: Крым – это часть территории Украины, без возвращения Крыма ситуация не завершится. Никто ее не завершит, как бы ни хотел", - подчеркнул глава ГУР Минобороны.

Буданов считает, что Украина может вернуть все свои территории, но на это нужно время, которое "у нас еще есть".

"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще не забран – то это не финал", – подчеркнул глава разведки.

Украина намерена бороться и выйти на свои границы 1991 года.

"Завершить эту войну можно исключительно одним путем – возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 1991 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий", – добавил Буданов.