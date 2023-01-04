Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На Юге Украины оккупанты активно роют окопы. Это же касается и оккупированного Крыма. Там противник интенсивно создает линии обороны. Однако эти линии обороны рассчитаны на отражение крупной десантной операции, которая вряд ли планируется со стороны ВСУ", - пояснил Згурец.

Аналитик считает, что в первую очередь для освобождения Крыма нужно уничтожить все сообщением полуострова с РФ.

"Для того чтобы россиянам понадобились окопы на севере Крыма, Вооруженные Силы Украины должны спланировать десантную операцию. Однако, я понимаю, что вопрос освобождения Крыма будет решаться совсем по-другому. В частности, будут перерезаны все логистические пути с Россией. Затем будет уничтожено российское военное. группировка на полуострове. Поэтому ни о какой десантной операции не может идти речи", - добавил он.

10 ноября OSINT-расследователь Бенджамин Питтет обнародовал спутниковые снимки, на которых видно, что россияне роют новые окопы в северной части временно оккупированного Крыма