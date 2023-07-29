Об этом заявил британский полковник Глен Грант в эфире Эспрессо.

Он считает, что РФ стремится изменить фазу боевых действий, но Украина хорошо показала себя на юге и должна продолжать там наступать, ведь самыми главными трофеями в этой битве есть Крым и Донецк.

"Освобождеие Донецка и Крыма изменят динамику политики и стратегическое мышление внутри России. Что такое Лиман и где он расположен, никто в России не знает, их это не интересует. Но они знают, где расположены Крым и Донецк. Так что если они их потеряют, политика в России изменится. Путин не сможет пережить потерю чего-то столь важного", - объяснил британский полковник.