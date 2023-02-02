Освобождение Крыма будет разбито на несколько этапов, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вопрос освобождения Крыма является одной из составляющих наших действий, связанных с освобождением наших территорий от оккупантов. Вопрос освобождения Крыма для нас важен по ряду причин. На первом этапе мы должны лишить Россию возможности использовать Крым как милитарный хаб, который используется для подпитывания подразделений армии РФ на Севере нашей страны", - заметил Згурец.

По его словам, освобождение Крыма может быть разбито на несколько этапов.

"Перебивание артерий, позволяющих России перекидывать войска с материковой части России в Крым, а дальше - на территорию Украины. Это можно сделать соответствующими техническими средствами. Крым необязательно освобождать военным путем. Крым нужно отрезать от РФ и это будет первым шагом к освобождению Крыма ", - подчеркнул Згурец.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает , что ВСУ в состоянии вернуть оккупированный Россией Крым к лету текущего года

Военный эксперт полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан говорит , что ВСУ зайдут в Крым до лета этого года.

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