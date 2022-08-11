Освобождение Крыма будет происходить в короткие сроки, - Чубаров

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"В военной доктрине бывшего СССР Крыма отводилась особая роль. Крым на русском языке назывался "Непотопляемый авианосец". В этой доктрине из Крыма должны были наноситься удары по США и другим странам. Россия восстановила эту доктрину. С оккупацией украинского Крыма Москва поставила задачу превратить Крым в Крым. военную крепость", - заметил Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа также добавил, что с оккупированной территории Крыма Россия угрожает странам НАТО.

"Наши союзники уже увидели, как Крым защищен силами ПВО России - и это блеф, блефом есть и другие аспекты российской военной сферы. Это должно придать нам всем уверенность в том, что освобождение Крыма будет происходить в короткие сроки, без жестоких боев. Россия на то момент будет на этапе своего тотального падения", – подчеркнул Чубаров.

Воздушные силы ВСУ заявили, что 9 августа в результате удара по аэродрому в Крыму уничтожены девять самолетов армии РФ

The Wall Street Journal 9 августа написала , что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".

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