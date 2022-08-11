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Главная война с Россией Освобождение Крыма будет происходить в короткие сроки, - Чубаров
Эксклюзив

Освобождение Крыма будет происходить в короткие сроки, - Чубаров

11 августа, 2022 четверг
14:40
война с Россией Рефат Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что после освобождения Крыма от российских захватчиков Крым будет исполнять роль защитника украинского государства на Черном море

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"В военной доктрине бывшего СССР Крыма отводилась особая роль. Крым на русском языке назывался "Непотопляемый авианосец". В этой доктрине из Крыма должны были наноситься удары по США и другим странам. Россия восстановила эту доктрину. С оккупацией украинского Крыма Москва поставила задачу превратить Крым в Крым. военную крепость", - заметил Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа также добавил, что с оккупированной территории Крыма Россия угрожает странам НАТО.

"Наши союзники уже увидели, как Крым защищен силами ПВО России - и это блеф, блефом есть и другие аспекты российской военной сферы. Это должно придать нам всем уверенность в том, что освобождение Крыма будет происходить в короткие сроки, без жестоких боев. Россия на то момент будет на этапе своего тотального падения", – подчеркнул Чубаров.

  • Воздушные силы ВСУ заявили, что 9 августа в результате удара по аэродрому в Крыму уничтожены девять самолетов армии РФ
  • The Wall Street Journal 9 августа написала , что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".

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