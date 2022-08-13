Освобождение Херсона приведет к слому путинской системы, поэтому Путин борется за свою подлую жизнь, - Пионтковский
Знаковый политолог, Андрей Пионтковский, считает, что Путину нужно всеми средствами остановить украинское наступление и для него ничего не значат десятки миллионов жизней, поэтому он и ухватился за ЗАЭС
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Для того чтобы сдерживать ядерные амбиции Путина нужно дать ему понять, что он лично умрет в случае такого удара. А что касается тактических ядерных ударов боеголовками, то это Путину уже объяснили, поэтому он и ухватился за Запорожскую АЭС. А сколько людей погибнет, его не интересует. Потому что даже реакция кремлевской тусовки и пропагандистского аппарата на удар Украины по Крыму лишний раз меня убеждает, что освобождение Херсона приведет к слому путинской системы", - отметил политолог.
Андрей Пионтковский добавил, что тогда возобладает формула "опущенный пахан - не пахан", и Путин потеряет власть, а за ней и жизнь, поэтому он сейчас борется за свою собственную жизнь.
"Путину всеми средствами нужно остановить украинское наступление, и за это десятки миллионов жизней россиян, украинцев, европейцев для него – ничто. Сейчас он борется за свою подлую жизнь, потому что, потеряв власть, он немедленно потеряет жизнь. Вот какие ставки", - заметил Пионтковский.
Политолог заключил, что нужно ввести международный контингент на территорию Запорожской АЭС, а также предъявить Путину соответствующий ультиматум о передаче ЗАЭС под контроль Украины.
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