Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Для того чтобы сдерживать ядерные амбиции Путина нужно дать ему понять, что он лично умрет в случае такого удара. А что касается тактических ядерных ударов боеголовками, то это Путину уже объяснили, поэтому он и ухватился за Запорожскую АЭС. А сколько людей погибнет, его не интересует. Потому что даже реакция кремлевской тусовки и пропагандистского аппарата на удар Украины по Крыму лишний раз меня убеждает, что освобождение Херсона приведет к слому путинской системы", - отметил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что тогда возобладает формула "опущенный пахан - не пахан", и Путин потеряет власть, а за ней и жизнь, поэтому он сейчас борется за свою собственную жизнь.

"Путину всеми средствами нужно остановить украинское наступление, и за это десятки миллионов жизней россиян, украинцев, европейцев для него – ничто. Сейчас он борется за свою подлую жизнь, потому что, потеряв власть, он немедленно потеряет жизнь. Вот какие ставки", - заметил Пионтковский.



Политолог заключил, что нужно ввести международный контингент на территорию Запорожской АЭС, а также предъявить Путину соответствующий ультиматум о передаче ЗАЭС под контроль Украины.

6 августа российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник

9 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона сообщил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму, который реализуют оккупанты.

12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС

Также вице-спикер совета федерации РФ Константин Косачев утверждает, что Украине нельзя возвращать контроль над Запорожской АЭС, поскольку украинцы якобы "не смогут обеспечить ее безопасность"

Боррель поддержал демилитаризацию ЗАЭС и призвал россиян вернуть станцию Украине.

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