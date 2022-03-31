Освобождение Херсона может кардинально изменить ход этой войны, - Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV".



“Россияне будут продолжать эту войну до тех пор, пока в военном плане не произойдет какого-нибудь крупного поражения для них. Условно, что-то вроде Чернобаевки, но в 20 раз больше. Они действительно перебрасывают часть войск с киевского и черниговского направлений в зону ООС и в Мариуполь. Это не значит, что они не вернутся, у них есть тактические возможности для возвращения. Так вот, если россияне, перебросив войска на Восток и Юг Украины, не удержат Херсон, то это может кардинально изменить ситуацию. Здесь уже сможет заговорить военное руководство РФ", - объяснил Фейгин



Фейгин уверен, что в такой ситуации Путину уже будут докладывать о реальном положении дел и поражении его армии.



Это может быть психологический перелом, когда российская армия будет бежать не только из Украины, но и с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Поэтому я не исключаю, что в такой стадии произойдет эвакуация войск с территории Украины”, - объяснил Фейгин



Фейгин также подчеркнул, что при активных наступательных действиях ВСУ Запад приступит к активным поставкам тяжелого вооружения для Украины.



"Я уверен, что когда ВСУ начнут активно наступать, сразу начнутся поставки Украине тяжелого вооружения от западных партнеров. Они будут поддерживать победителей. И здесь начнется перелом войны не на фронте, а в Кремле. Поскольку при приказе Путина наступать генералы скажут, что нечем, и это уже конец”, - добавил Фейгин.

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