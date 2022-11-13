Переброска сил РФ в сторону Мелитополя

Мелитополь становится новым центром притяжения для боевых действий и центром притяжения на Юге. Американский генерал Бен Ходжес написал, что и Мелитополь, и Мариуполь украинская армия освободит до января, а дальше будет освобождение Крыма. Совершенно оптимистичный показатель. Но сегодня час назад было сообщение Генштаба, что враг пытается максимально нарастить силы в районе Мелитополя и опрокидывает туда все войска из Новой Каховки, Токмака. Туман войны над полем боя сохраняется. Если враг и дальше будет пытаться удерживать Мелитополь, то вспомним об обороняемом им опыте Херсона, а затем быстром побеге. Мы дискутировали о заявлениях Конашенкова и Шойгу, что все оружие и техника РФ выведены на левый берег — видим, что это не так. Ситуация под Чернобаевкой показывает, что значительное количество техники оставлено, в том числе новые образцы, среди которых есть уникальные вещи. Российская армия продолжает удивлять нас разными случаями на поле боя.

Российские войска в Беларуси

Итак, Украина начала строить стену на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко и опубликовал строящееся на границе Волынской области с Беларусью видео. Речь идет, что бетонная стенка будет на всей протяженности границы с белорусами. Думаю, это не преувеличение. У нас граница с этим непонятным государством составляет более 1 тыс. км, и там есть болота и другие участки, где стена не нужна. С точки зрения защиты этот элемент будет выгоден, потому что Генштаб сообщил, что РФ и Беларусь продолжают развертывать общую группировку войск, которую могут привлечь затем на Волынском и Полесском направлениях. Но чтобы подготовить такую группировку, противнику нужно не менее 2 - 4 месяцев в зависимости от ситуации, которая сейчас там происходит. А сейчас в Беларуси находится 9 тыс. российских войск — это мобилизованные, которые из состава 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии, страдавшей от наших действий под Киевом и после активного наступления на Херсонщине. Теперь готовится очередной состав для боевой утилизации. Техники из РФ и Беларуси опрокинуто незначительное количество: 53 танка, 25 БМП и немногие другие образцы. Это дает Генштабу ВСУ говорить, что нет достаточных признаков подготовки полноценных наступательных группировок. Сама Беларусь снабжает армию России боеприпасами, танками, пушками. Сегодня аналитики проекта "Белорусский гаюн" сообщили, что РФ самолетами Ил-76 опрокидывает в Ростовскую область ракеты для комплекса С-300. Информация не подтверждена. Речь идет о 64 ракетах — это, мне кажется, незначительное количество, ведь в выводах нашей разведки говорится, что у врага есть минимум 7 тыс. ракет к С-300. Скорее всего опрокидывают незначительное количество, чтобы сократить подвоз боеприпасов. В то же время РФ активно использует аэродромы и полигоны Беларуси. Сегодня мы переживали несколько воздушных тревог, ведь Россия поднимала в РБ истребители Миг-31, оснащенные ракетами "Кинжал". Есть подтверждение, что в Беларуси находятся три истребителя Миг-31-Ка, способные нести "кинжалы" с дальностью действия 3 тыс. км. Это та угроза, которая остается и влияет на безопасность Украины.

В белорусской армии перемен не происходит. Шесть батальонов сидят на границе с Украиной. Однако Генштаб обратился к белорусским военным, что если их заставят воевать против Украины и те не смогут отказаться, после пересечения границы они должны подразделениями поднять флаги и дождаться командования ВСУ, или они погибнут. Думаю, что в Беларуси слова нашего Генштаба услышали.

Контрнаступление Украины в Херсонской области и освобождение правобережья

В это время хотелось поговорить о резонансе нашего наступления на Херсонщине, где мы освободили правобережье. Военный эксперт Михаил Самусь рассказал, что такое развитие событий определено действиями ВСУ и неспособностью РФ создать наступательные группировки на правом берегу Днепра, чтобы продвигаться на Николаев, Одессу, Кривой Рог и дальше. Их группировка потеряла военный смысл и имела только политический, ведь Владимир Путин проводил "референдумы", аннексировал эти территории, поэтому для него было очень важно, чтобы правый берег с областным центром были формально под контролем РФ. С военной точки зрения освобождение правобережья очень меняет расклад сил на фронте, ведь сейчас фронт будет стабилизирован по Днепру. Это значит, что для Николаева, Одессы, Кривого Рога нет прямой угрозы, если говорить о продвижении РФ на Север. Значительные украинские силы могут быть перенаправлены на другие направления. Это может изменить баланс сил в Мелитополе, Мариуполе и Бердянске и в других направлениях восточного фронта, где дополнительные силы способны изменить ситуацию. Значение фиксации фронта по Днепру и перераспределение украинских сил существенно повлияет на дальнейшее развитие ситуации на фронте в стратегическом смысле.

По словам Михаила Самуся, решение об отступлении принимал лично Владимир Путин. Возможно, ему давно докладывали о катастрофической ситуации для РФ на правом берегу: отсутствии логистики, тяжелых поставках человеческой силы и ресурсов. Если Суровикин и Шойгу ему что-то обещали, вряд ли это звучало убедительно, ведь сейчас не видно изменений на фронте или возможностей резко нарастить сил РФ за счет мобилизованного, новейшего оружия. Ситуация в Беларуси удивляет Михаила Самуся, ведь он считал, что там будут создавать ударные группировки и до середины ноября будут пытаться открыть северный фронт, чтобы не допустить операции ВСУ в Херсонской области. У них не получается, и это значит, что Суровикин ничего не мог пообещать Путину и что тезисы РФ якобы ВСУ обещали что-то отдать в обмен на правый берег — попытки оправдать катастрофу на Херсонщине.

Военный эксперт не согласен со словами генерала США Марка Милли, якобы украинская армия достигла своего максимума и пора готовить почву для переговоров с РФ. Он считает, что сейчас появляются условия для продолжения наступления Украины, а РФ ищет возможность остановить его и получить передышку или начать консультации, чтобы собрать резервы на Севере Украины, подтянуть больше сил в Мелитополь, построить более мощную оборону на левом берегу Херсонщины. В РФ очень много задач, для которых нужно время, и то, что Украина его не дает, активизируя наступление, действительно проблема. Это действительно была непонятная вещь, где все складывается в пользу Украины. И другие генералы, в частности Бен Ходжес, говорят, что Украина освободит Мариуполь, Мелитополь до января, а дальше возьмется за Крым. Предпосылки для того, чтобы это сделать, у ВСУ есть.

Переговоры Украины и РФ

Я вернусь к теме переговоров, потому что The Wall Street Journal выходит со статьей о Салливане, который говорит, что снова нужно корректировать позицию Украины, в частности, в вопросе Крыма. По словам Михаила Самуся, появление таких заявлений свидетельствует, что РФ пытается повлиять на Украину с западной печати. Эти публикации связаны с партией вокруг Путина, которая, в отличие от Пригожина и Кадырова, пытается искать более прагматические выходы. Также в западных СМИ писали, что Патрушев и Салливан обсуждают эти ситуации. Это может быть следствием такой коммуникации, когда Патрушев говорит Салливану, что если ВСУ пойдут в Крым, то будет жесткая реакция РФ. Но Россия такие же сигналы о применении ядерного оружия, разрушить Украину и энергетическую систему Европы посылала с 24 февраля, когда поняла, что будет тяжелая война. Сейчас РФ, Патрушев, в частности, понимает, что ВСУ готовы освободить все территории. Россия пытается вынести Крым за скобки. Но украинская армия все это перечеркнет, ведь есть план, как сделать "жест доброй воли" и с Крымом.

Дальнобойная противоракетная и противовоздушная оборона для Украины

Михаил Самусь надеется на решение о противоракетной обороне на заседании "Рамштайн", более дальнобойном ПВО. Пока неизвестно, есть ли в составе "насамса" дальнобойные ракеты. Последние модификации ракет для NASAMS могут бить до 120 км, и было бы неплохо получить их для противодействия баллистическим ракетам из Ирана. Он считает, что на "Рамштайне" нужно обсудить, как остановить удары иранскими баллистическими ракетами, ведь Патрушев пытается уговорить Иран поставить несколько сот ракет, а они опасны из-за своего количества. Поэтому Украина нуждается в насыщенном дальнобойном ПВО. Баллистические ракеты лучше сбивать на начальном участке, поэтому 20 – 40 км комплексов будет достаточно. Нужны дальнобойные радары, возможно, самолеты ДРЛС и дальнобойные ракеты, чтобы сбивать ракеты в РФ или РБ.

Следовательно, Херсон и правобережье – поражение РФ на этом стратегическом участке и не последняя победа Украины. Нужно освобождать Юг, Донбасс и Крым. Это трудная работа, но цели выглядят достижимыми. Это необходимая составляющая существования нас как нации и независимого государства.

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