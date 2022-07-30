Эксперт поделился деталями в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Освобождение Херсона - это конец путинского режима. Проигравший войну диктатор - он уже не остается диктатором. В криминальных структурах, а именно такой структурой является военно-политическое руководство России, опущенный пахан, это уже не пахан. Вы представляете, какие ставки сейчас? Мы говорили о санкциях, о перспективах военных операций - все сейчас крутится вокруг лично фигуры Путина", - отметил Пионтковский.

Политолог добавил, что наступление ВСУ на Херсон уже началось и российским войскам придется бежать с юга Украины.

"Ликвидация Вооруженными силами Украины трех мостов – это уже первая атака на Херсон. И все военные эксперты отмечают, что это уже будет не сценарий II мировой войны, когда огромные массы людей бросались на штурм. Инструмент войны сегодня – артиллерийские дуэли. Они уже начались. И в конце концов перед Россией предстала ужасная для Путина перспектива: эти закрепившиеся на правом берегу Днепра части будут вынуждены бежать оттуда под ударами HIMARS и гаубиц", - отметил Андрей Пионтковский.

29 июля Институт изучения войны сообщил, что контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области.

30 июля стало известно, что экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Украина вернет оккупированные Россией территории при условии продолжения поставок западными партнерами оружия высокими темпами.

Политолог Пионтковский также рассказал, что Кремль понимает, что проиграл войну против Украины, поэтому российское руководство пытается сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

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