Освобождение Херсона – это конец диктаторского режима Путина, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что освобождение Херсона станет концом диктаторского режима президента России Владимира Путина, ведь опущенный пахан уже не пахан
Эксперт поделился деталями в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Освобождение Херсона - это конец путинского режима. Проигравший войну диктатор - он уже не остается диктатором. В криминальных структурах, а именно такой структурой является военно-политическое руководство России, опущенный пахан, это уже не пахан. Вы представляете, какие ставки сейчас? Мы говорили о санкциях, о перспективах военных операций - все сейчас крутится вокруг лично фигуры Путина", - отметил Пионтковский.
Политолог добавил, что наступление ВСУ на Херсон уже началось и российским войскам придется бежать с юга Украины.
"Ликвидация Вооруженными силами Украины трех мостов – это уже первая атака на Херсон. И все военные эксперты отмечают, что это уже будет не сценарий II мировой войны, когда огромные массы людей бросались на штурм. Инструмент войны сегодня – артиллерийские дуэли. Они уже начались. И в конце концов перед Россией предстала ужасная для Путина перспектива: эти закрепившиеся на правом берегу Днепра части будут вынуждены бежать оттуда под ударами HIMARS и гаубиц", - отметил Андрей Пионтковский.
- 29 июля Институт изучения войны сообщил, что контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области.
- 30 июля стало известно, что экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Украина вернет оккупированные Россией территории при условии продолжения поставок западными партнерами оружия высокими темпами.
- Политолог Пионтковский также рассказал, что Кремль понимает, что проиграл войну против Украины, поэтому российское руководство пытается сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области.
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