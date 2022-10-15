Освобождение Херсона - это длительная поэтапная операция, - военный эксперт Коваленко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Я не знаю, какая была сделана аналитика, чтобы прийти к выводам об освобождении Херсона через неделю, потому что это будет более длительная операция. Если мы посмотрим вообще, как происходит деоккупация правобережной части Херсонщины, то она идет пошагово, этап за этапом. Фактически операция началась с конца мая – первые числа июня и сначала было освобождение Посад-Покровского, а затем был этап увеличения нашего плацдарма на левом берегу реки Ингулец", - отметил военный эксперт.

Александр Коваленко напомнил, что следующим этапом было освобождение Высокополья, а дальше расширение плацдарма северной и северо-восточной локации, а когда был освобожден Давыдов Брод, затем Дудчаны, тогда сформировалась локация большого плацдарма для контрнаступления.

"Дальнейший этап – это Берислав, но освобождение Херсона без решения проблемы Берислава и Снигиревки невозможно. Движение по направлению Посад-Покровского будет недостаточно эффективным, поэтому поэтапно будут созданы условия, чтобы по трем направлениям можно было совершать контрнаступательные действия на Херсон. Соответственно, этого нельзя сделать за неделю, понимая, что там большое скопление сил и средств российских оккупантов, а также существование какой-то их линии обороны", - пояснил Коваленко.

12 октября начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал, что на территории Херсонской области ныне освободили уже 75 населенных пунктов от российской армии.

13 октября британская разведка сообщала, что ВСУ продолжают наступление в Херсонской области, российские военные отступили примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора и пытаются закрепить новую линию фронта.

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