Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Освобождение Херсона делает деоккупацию Крыма окончательно неизбежной, - офицер ВСУ Березовец
Эксклюзив

Освобождение Херсона делает деоккупацию Крыма окончательно неизбежной, - офицер ВСУ Березовец

14 ноября, 2022 понедельник
16:45
война с Россией

Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, отметил, что, имея сегодня современные образцы вооружения, украинские силы будут использовать их против подразделений российской армии и российских военных объектов по всей территории Крыма

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Что касается восстановления территориальной целостности в пределах Автономной Республики Крым и города Севастополь, то надо понимать, что первыми будут заходить подразделения ВСУ и Сил обороны. Я пока не вижу мирного пути освобождения Крыма. Очевидно, что на сегодня операция освобождения территорий будет происходить военным путем, если враг не выйдет самостоятельно", – прокомментировал офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Тарас Березовец отметил, что пока признаков добровольного ухода врага из Крыма нет, поэтому освобождение будет происходить, как это осуществлялось украинскими силами на других оккупированных территориях.

"Мы знаем о многочисленных операциях, которые были проведены на территории полуострова как украинскими спецслужбами, так и партизанами. Понятно, что интенсивность этих мероприятий будет повышаться. Освобождение Херсона делает деоккупацию Крыма окончательно неизбежной, и, имея сегодня современные образцы вооружения, мы, безусловно, можем и будем  их использовать против подразделений российской армии и российских военных объектов по всей территории Крыма. – подчеркнул Березовец.

  • 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны
  • Также известно, что с 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории
  • Кроме того, Алексей Гетьман, военный эксперт, отметил, когда наши HIMARS будут в Херсоне, то смогут контролировать не только левый берег реки Днепр, а почти весь Крым.
  • Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки питаться оружием и боеприпасами из России

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Крым
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Читайте также:
13 ноября, 2022 воскресенье
"Звон плывет над Россией. Пробуждается матушка Русь". СБУ проверяет подлинность видео церковного пения, якобы снятого в Киево-Печерской Лавре
13 ноября, 2022 воскресенье
В честь освобождения Херсона: рефери матча "Шахтер" - "Заря" Монзуль вышла на поле с арбузом вместо мяча
Автор Антин Борковский
13 ноября, 2022 воскресенье
Зеленскому пора ехать в США и лично просить ракеты АТАСМS, - полковник Грант
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.68
  • EUR
    Покупка 40.08
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 ноября
18:07
OPINION
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Россия может прийти к нормальности только после поражения
17:50
Оккупанты не пропускают в Энергодар даже адресные посылки с лекарствами
17:43
В Харьковской области трое мужчин подорвались на российских минах. Жителей призывают обходить обочины и лесополосы
17:36
Правительство Германии планирует национализировать бывшую дочернюю компанию Газпрома
17:34
Белорусская оппозиционерка сообщила о волне желающих вступить в иностранный полк ВСУ и защищать Украину
17:26
Укрпрошта остановила предпродажу марки "Херсон – это Украина"
17:21
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 13-го тура
17:21
Обновлено
Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине: ранены три человека
17:14
Анонс
Последние дни Путина: станет ли саммит G20 самым большим унижением Кремля?
17:12
Паспорт гражданина Украины
В Польше решили изменить стратегию по беженцам: помогут обустраивать модульное жилье в Украине
17:10
Анонс
Темп наступления асвабадителей: 3 см в день
17:10
Украина планирует открыть хранилища для стратегических запасов газа стран ЕС: готовится сертификация
17:05
В Киевской области 15-17 ноября будут проводить учения Сил обороны
17:04
"Евросолидарность" требует вернуть аккредитации иностранным СМИ, показавшим исторические репортажи из украинского Херсона – Геращенко
17:03
Обновлено
УПЛ: Результаты матчей и расписание трансляций 13-го тура
16:55
Новой холодной войны с Китаем не будет. Мы поддерживаем статус кво по Тайваню, – Байден
16:46
Сергей Нарышкин
Директор ЦРУ встретился в Анкаре с Нарышкиным и предостерег РФ от применения ядерного оружия в Украине
16:35
G20
Саммит G20 нужен Украине, чтобы еще сильнее углубить изоляцию России
16:33
Канада предоставит Украине еще $400 миллионов военной помощи
16:33
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:28
Война может замедлиться, но России не удастся оккупировать больше украинских земель, - Байден
16:14
Эксклюзив
В Харькове 120 улиц и переулков названы в честь военачальников, связанных с Россией, городские власти - против переименований, - депутат облсовета
16:13
Американский актер из "Охотников за привидениями" призывает наказать Россию за преступления против окружающей среды
16:09
Эксклюзив
В Каспийской флотилии РФ осталось около ста единиц ракет "Калибр", – капитан 1-го ранга запаса ВСУ Рыженко
16:08
OPINION
Мифология хейта. Какой изменчивой может быть история
16:06
Лидеры США и Китая выступили с заявлениями о развитии двусторонних отношений
15:58
Прикидывался местным: в Херсоне задержали переодетого российского военного
15:55
МЮ разорвет контракт с Роналду и оштрафует его на 1 млн фунтов из-за скандального интервью, - Metro
15:46
Украинские ПВО усилят американские системы Avenger, - командование Воздушных сил ВСУ
15:34
На украинской антарктической станции появился указатель на Херсон
15:30
В Минприроды заявили о по меньшей мере 1,3 трлн грн ущерба, нанесенного окружающей среде в результате военных действий
15:29
После освобождения Херсона оккупанты перестали обстреливать Николаев, – Сенкевич
15:27
Эксклюзив
США видят окончание войны поражением РФ, а Китай хочет окончания вничью, - аналитик Ижак
15:06
В Херсоне налаживают связь с помощью старлинков
15:05
Эксклюзив
Свечи, лекарства, генераторы: волонтер рассказала о первоочередных потребностях херсонцев
15:04
Европарламент
Европарламент внес в повестку дня признание России террористическим государством: когда состоится голосование
14:58
На деоккупированной Херсонщине обнаружили тела супругов-фермеров, убитых российскими военными в их же подвале
14:40
Эксклюзив
За спиной Украины ничего не будет, - дипломат Ельченко о возможных переговорах США и РФ в Анкаре
14:39
Столтенберг объяснил, почему Россию не стоит недооценивать после освобождения Херсона
14:35
Харьковчанин "сдавал" российским оккупантам дислокацию Сил обороны и ПВО в области, его задержали
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV