Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Что касается восстановления территориальной целостности в пределах Автономной Республики Крым и города Севастополь, то надо понимать, что первыми будут заходить подразделения ВСУ и Сил обороны. Я пока не вижу мирного пути освобождения Крыма. Очевидно, что на сегодня операция освобождения территорий будет происходить военным путем, если враг не выйдет самостоятельно", – прокомментировал офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.



Тарас Березовец отметил, что пока признаков добровольного ухода врага из Крыма нет, поэтому освобождение будет происходить, как это осуществлялось украинскими силами на других оккупированных территориях.



"Мы знаем о многочисленных операциях, которые были проведены на территории полуострова как украинскими спецслужбами, так и партизанами. Понятно, что интенсивность этих мероприятий будет повышаться. Освобождение Херсона делает деоккупацию Крыма окончательно неизбежной, и, имея сегодня современные образцы вооружения, мы, безусловно, можем и будем их использовать против подразделений российской армии и российских военных объектов по всей территории Крыма. – подчеркнул Березовец.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны

Также известно, что с 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории

Кроме того, Алексей Гетьман, военный эксперт, отметил, когда наши HIMARS будут в Херсоне, то смогут контролировать не только левый берег реки Днепр, а почти весь Крым.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки питаться оружием и боеприпасами из России

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