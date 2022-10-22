Освобождение Херсона будет происходить в несколько этапов, - военный эксперт Свитан
Войска РФ не готовы воевать в городах, поэтому они не будут вести бои в Херсоне, потому что существует угроза постепенного окружения
Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Роман Свитан.
"Войска РФ не готовы воевать в городах. У них было одно подразделение, это части ГРУ. Наши защитники их сожгли в Мариуполе. Мобилизированые не умеют воевать в городах. Бой в городской застройке намного сложнее, чем в поле", - отметил он.
По его словам, ВСУ в течение 8 лет готовились к боям в городах.
"У нас есть ССО, подразделения ГУР и несколько бригад Нацгвардии. Они научены уничтожать врага среди домов без попадания под огонь мирного населения. Для нас небольшой проблемой будет взять Херсон, если они действительно будут его оборонять, а для них – это будет большая проблема" , – добавил Свитан.
По его мнению, россияне не будут вести бои в Херсоне.
"Взятие города будет происходить в несколько этапов. Будет полуокружение и выход ВСУ севернее города к Антоновскому мосту и вся российская группировка будет прижата к Днепру. В этом состоянии россияне будут идти. Нет никакого смысла воевать в полном окружении, поэтому они скорее всего пойдут. Будет режим выдавливания из города", - подытожил эксперт.
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