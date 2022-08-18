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Освобождение из плена украинских военных, ядерный шантаж РФ и зерновая инициатива: Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове

18 августа, 2022 четверг
16:47
Мир

Президент Украины обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем освобождение из плена украинских военных, ядерный шантаж РФ и зерновую инициативу

Об этом Владимир Зеленский сообщил в собственном телеграме.

"Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков", - рассказал он.

По словам главы государства, особое внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное избавление от российских войск", - добавил он.

  • 12 августа представитель России в ООН Василий Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. В тот же день вице-спикер совета федерации РФ Константин Косачев назвал возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможным.
  • В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею создания вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.
  • 14 августа Энергоатом сообщил, что обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции. На следующий день Энергоатом сообщил, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.

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ООН
Владимир Зеленский
война с Россией
Антониу Гетерриш
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