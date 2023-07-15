Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Вы знаете, события 24-го числа резко ослабили личную власть фюрера. Так всегда происходит в криминальной структуре: власть пахана основывается на безоговорочном повиновении всех участников банды. Если кто-то бросает вызов, за который не был впоследствии наказан, это автоматически ослабляет власть пахана и открывает путь к таким попыткам в дальнейшем. Если это мог сделать уголовник Пригожин, генерал Попов решил, что он, профессиональный уважаемый военный, может тоже высказать такие же претензии своему начальству. Таких поповых-спартаков еще будет и будет. Это свидетельствует о полной потере Путиным управления. Это может произойти не за один день, но это отразится на боеспособности российских войск", – пояснил Пионтковский.

Политолог уверен, что освобождение Бахмута может привести к конфликту среди военно-политического руководства РФ.

"Кроме того, ожесточенные бои ведутся вокруг Бахмута. Бахмут, с точки зрения военных, возможно, не имеет такого большого значения. Скажем, освобождение Мелитополя гораздо важнее по сравнению с освобождением Бахмута. Но учитывая кризисную ситуацию в России, уверяю вас, освобождение Бахмута, а украинское руководство это прекрасно понимает и сосредотачивается на этой задаче, станет триггером взрыва в российской военно-политической верхушке. Представляете, как заиграют нарративы: Пригожин освободил Бахмут, а Шойгу, Герасимов и Путин - извиняюсь, позволю себе процитировать высказывание господина Пригножина - снова просрали. И вот тогда таких поповых и таких спартаков появится очень много", - добавил он.