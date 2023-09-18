Освобождение Бахмута открывает дорогу на Луганск. Колонка Сергея Згурца

Кадровые ротации в Министерстве обороны Украины

Следует начать с новости о решении Кабинета Министров Украины уволить почти всех заместителей министра обороны Украины . Об этом стало известно сегодня. Речь идет о шести заместителях. Утверждается, что такие действия соответствуют общей практике при увольнении руководителя МО. Однако также уволен и государственный секретарь Министерства обороны, который в подобных ситуациях не увольняется, ведь он является определенным носителем опыта и отвечает за передачу дел от одной команды другой. В своей должности остался только первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк. Таким образом, из 7 заместителей министра в своей должности остался только один. Стоит отметить, что ранее новый министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал масштабную цифровизацию процессов в Министерстве обороны, а также создание новой должности – военного омбудсмена . Также Умеров отмечал планы цифровизировать все процессы деятельности всех ВЛК, ввести военный электронный билет и запустить единый реестр призывников. Сейчас важно знать, будут ли переназначены те или иные заместители министра на новые должности в Министерстве обороны. Если этого не произойдет, это будет означать, что у Рустема Умерова есть полный карт-бланш на изменения в Министерстве обороны. Однако следует и дальше наблюдать за заместителями министра обороны, которые будут отвечать за закупку вооружения, продовольствия и другого тылового обеспечения для ВСУ. Новая команда у Рустема Умерова должна быть сформирована достаточно быстро.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях

В Генштабе сообщили о том, что Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях . На Южном фронте на направлении Работино - Новопрокоповка наши военные закрепляются на достигнутых рубежах. Однако больше детализации событий на этом фронте в Генштабе не сообщают. В свою очередь южнее Бахмута наши военные освободили Клещиевку и Андреевку . В течение двух дней после освобождения противник пытается контратаковать. На третьем направлении, не менее важном, Купянск - Сватово - Кременная проходит ротация вражеских сил на отдельных участках, которые планируют возобновить наступательные действия.



Карта боевых действий на Южном направлении за период с 6 по 12 сентября.

Работа операторов ударных беспилотных комплексов на линии фронта

Сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич рассказал, что на Бахмутском направлении работают несколько бригад ВСУ, в том числе и 92-я ОМБр. Сержант сообщил, что работа по освобождению территорий продолжается. Его подразделение ударных беспилотников ежедневно выполняет задачи по уничтожению вражеской техники и личного состава с помощью дронов-камикадзе. Поэтому, как отметил Маляревич, кроме достаточного количества FVP-дронов, они должны быть и настроены так, чтобы обойти вражеские системы РЭБ. Часто FVP-дроны перед выполнением задания тестируют на полигонах, чтобы убедиться, что он сможет донести боеприпас и выполнить задание.

Олесь Маляревич добавил, что для каждого расчета для выполнения ежедневных задач должно быть более 10-15 дронов-камикадзе. Также он подчеркнул, что статистики эффективности таких дронов как таковой нет. Ведь перед подразделением стоит задача максимально эффективного выполнения задачи. Подразделение не только не может рисковать дронами, но и неэффективно распоряжаться боекомплектом, которым снаряжается дрон-камикадзе. Именно поэтому перед каждым вылетом дрон-камикадзе проходит проверку и тщательную настройку, чтобы максимально эффективно выполнить поставленную задачу.

В качестве примера Маляревич рассказал об эффективном использовании дронов-камикадзе по батарее вражеских пушек Д-20. По его словам, все 6 орудий после ударов дронов стали небоеспособными. Он подчеркнул, что причиной такого успеха стали профессиональные действия операторов и качественные дроны-камикадзе.

Оперативная ситуация вокруг Бахмута после освобождения Клещиевки и Андреевки

Военный эксперт Центра оборонных операций Виктор Кевлюк объяснил, что Клещиевка является отличным плацдармом для продвижения в глубь обороны противника . Позиции ВСУ на этом направлении позволяют взять под огневой контроль дорогу Дебальцево - Мироновское - Бахмут, по которой осуществляется поставка для войск противника. Кевлюк добавил, что российские войска сейчас зажаты между железной дорогой и рекой Бахмутка , что совершенно неудобно для оборонных действий. Позиции ВСУ также создают для противника угрозы оцепления Бахмута с юга и наступления на оккупированную Горловку с северного направления. Если говорить о медийной составляющей, по словам Кевлюка, россияне теряют последний из двух крупных городов, захваченных ими за два года войны. Автоматически после отступления россиян из Бахмута встанет вопрос о цене, которую они заплатили за захват города.



Военнослужащие ВСУ в освобожденной Клещиевке ( фото: Telegram-канал Андрея Ермака).



Кевлюк добавил, что если говорить о Бахмутском направлении как операционной зоне, то освобождение Бахмута открывает дорогу на Луганск. Для россиян Бахмут не имеет какого-либо стратегического военного значения. Его захват имеет только медийное значение в своих пропагандистских целях.



По словам Виктора Кевлюка, противник сосредоточил на Бахмутском направлении от 40 до 50 тыс. личного состава. Он подчеркнул, что такое количество россиян находится не в самом Бахмуте, а сосредоточено по всей операционной зоне. В частности, от Лиманского к Авдеевскому направлению. Кевлюк подчеркнул, что в ближайшие дни противник будет пытаться контратаковать в районе Клещиевки и Андреевки с целью восстановить утраченное положение . Для этого они могут привлечь 102-й мотострелковый полк 150-й дивизии в районе Клещиевки, остатки 57-й бригады и 4-й мотострелковой бригады "ЛНР" в районе Андреевки. ВСУ же могут попытаться окружить и уничтожить вражеский гарнизон в Бахмуте , а также развить наступление с целью выйти на направление Горловка - Алчевск - Старобельск. Такие действия позволят создать проблемы для группировки вражеских войск в Донецке и на севере Луганской области.