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Эксклюзив

"Освобождение Андреевки позволяет украинским войскам усилить давление на врага": Згурец рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

15 сентября, 2023 пятница
09:51
Война с Россией Сергей Згурец

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал освобождение Вооруженными Силами Андреевки и рассказал, какие последующие оборонные рубежи врага ожидают украинских военных

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Вчера была определенная интрига, когда сначала заместитель министра обороны Маляр заявила о том, что Андреевка освобождена, потом были определенные упреки со стороны 3 отдельной штурмовой бригады, что это преждевременно. Но мы видим, что к утру уже и Генштаб вышел с сводкой, где утверждается о том, что в результате штурмовых действий Андреевка была освобождена, так же есть успех в Клещиевке, где продолжается зачистка российских войск, которые там еще содержатся на определенных участках возле нескольких домов", - отметил аналитик.

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Згурец отметил, что линия обороны противника проходит по железной дороге, которая простирается за Андреевкой и до Курдюмовки, известно также, что этот выгон вокруг железной дороги со стороны запада является контролируемым украинскими войсками. Это говорит о том, что дальше враг будет пытаться защищать следующий рубеж – это рокадная дорога, которая идет от Бахмута на юг.

"За этой дорогой начинается река Бахмутка я там перед дорогой у противника есть значительные силы, которые он будет использовать для удержания своих позиций. Выход на этот участок сейчас позволяет украинским войскам усилить давление на противника и выполнять главную работу, связанную с перемалыванием сил обороны противника", - добавил аналитик.

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Карта бойових дій Бахмут

Фото: Эспрессо TB

Кроме этого Згурец отметил, что не думает, что сейчас украинские военные будут проводить активные наступательные действия, а закрепятся на этих рубежах на юге и будут использовать артиллерию.

"В настоящее время на севере Бахмута враг проводил контратаки, но ему это не удалось. Поэтому мы видим, что Бахмут и дальше остается важным участком, где сходится значительное количество российских войск при процессе их уничтожения", - подчеркнул он.

Что предшествовало

12 сентября в Генштабе сообщили, что ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Роботиного Запорожской области: вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах

13 сентября Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что за последнюю неделю плотность минометных обстрелов со стороны врага выросла в 2 раза

Позже, 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, утром 15 сентября стало известно, что ВСУ овладели Андреевкой.

російська армія
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Донетчина
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Бахмут
Военные новости
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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