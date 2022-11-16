Освобожден Херсон и у рашистов едет крыша

Это и многое другое расскажет Николай Вересень в программе "КАЦОПОЗНАВСТВО"

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Его называют Мыколой Вереснем, а он себя называет Кацаповедом. Опыты жизни на россии – повадки, обычаи, поведенческие расстройства, нарушения умственных и других способностей московитов – смотрите в 18.00 в программе "КАЦОПОЗНАВСТВО" на Ютубе Еспресо