Освобожден Херсон и у рашистов едет крыша
Симоньян снова открыла рот. Ловушка для пропагандистов. Как Невский с НАТО воевал
Это и многое другое расскажет Николай Вересень в программе "КАЦОПОЗНАВСТВО"
Смотреть эфир и комментировать можно здесь.
Его называют Мыколой Вереснем, а он себя называет Кацаповедом. Опыты жизни на россии – повадки, обычаи, поведенческие расстройства, нарушения умственных и других способностей московитов – смотрите в 18.00 в программе "КАЦОПОЗНАВСТВО" на Ютубе Еспресо
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