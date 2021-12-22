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"Освобождать Новороссию": российское издание заявило, что в РФ и ОРДЛО активно вербуют наемников для войны против Украины

22 декабря, 2021 среда
15:02
война с Россией сепар

В РФ активно вербуют наемников для участия в войне на Донбассе, не объясняя им задач

Об этом пишет Meduza.

По словам вербовщиков, наемников с боевым опытом, боевиков "Союза добровольцев Донбасса" и выходцев из армии, спецслужб и спецподразделений МВД России, набирают не только в России, но и в "ЛДНР".

Вербовщик отметил, что "история начала собираться" еще три месяца назад, но большинству опрошенных наемников предлагали воевать на Донбассе за последние несколько недель, а жителям ОРДЛО - примерно месяц назад.

Вербовщики использовали не только "набор по знакомым", но и сайт объявлений Avito.ru. В основном людей ищут в разделе "охрана и безопасность", обещают высокую зарплату и требуют иметь "возможность выездных командировок".

Наемника ЧВК Вагнера, получившего предложение ехать в Украину осенью, оно насторожило. По словам вербовщика, тренировочной базой является центр Минобороны РФ в Веселом под Ростовом-на-Дону, а платят 240 тыс. рублей в месяц. Мужчина отказался и заметил, что столько наемников на "украинское направление" не набирали несколько лет.

Вербовщики называют себя связными с Минобороны России, но не могут назвать конкретных лиц, рассказать об условиях контракта, а обещанная зарплата очень разная.

"Прозвучала отличная фраза: все снаряжение ищете на месте. Кто в теме понимает, что на этом моменте уже можно начинать прикалываться и смеяться", – рассказал наемник.

По словам другого опрошенного, платить обещали 160 тысяч рублей на месте базирования и 300 тысяч рублей на фронте.

Это ложь, просто ложь. Дураков ищут. Главное требование – чтобы ты приехал и заткнул собой дыру в корпусе", - сказал он.

Издание сообщает, что многие отказались ехать на Донбасс и сомневаются, что наемники будут участвовать в масштабных боях. По их словам, люди будут охранять объекты в ОРДЛО или бороться с местным бандитизмом, но реальную цель поездки в Украину вербовщики не объяснили.

"Сказали: идти освобождать Новороссию. Я на это улыбнулся и такой: ты е**нулся?", - рассказал один из мужчин.

Опрошенные сообщили, что "ЛДНР" сформировали "бригады Дирлевангера" (спецкоманда СС, которая во время Второй мировой войны массово убивала мирное население, – ред.). Они добавили, что группировки состоят из бывших заключенных-уголовников в возрасте за 45 лет и базируются в Донецке и Луганске. Их участникам тоже не сообщили никаких задач.

Опрошенные заявили, что не верят, что РФ начнет полномасштабную войну против Украины, ведь уровень подготовки наемников низок.

"Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская, - ред.) регулярная армия. Против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут большими", - заявил участник ЧВК Вагнера.

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