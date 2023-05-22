Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Освобождение Крыма является одной из приоритетных задач для ВСУ. Поскольку именно Крым является для нас большой проблемой до тех пор, пока там находятся российские войска. Нельзя проводить наступательную операцию на Донетчине и Луганщине без освобождения Крыма. В такой ситуации россияне могут выйти из Крыма и повторить наступление подобное прошлому году. Это грозит нашим войскам атакой с тыла", - пояснил Свитан.

Эксперт подчеркнул, что авиация играет ключевую роль в освобождении оккупированных территорий.

"Однозначно, что первым нужно освобождать Крым. После зачистки Крыма начнется уже операция по освобождению Донетчины и Луганщины. Что касается авиации, то анонсированные поставки истребители играют ключевую роль в освобождении наших территорий", - добавил он.