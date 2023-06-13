"Освободительная армия идет на Крым": в День России хакеры сломали сайты радиостанций в РФ
В День России, 12 июня, хакеры сломали радиостанции в Калининграде и Свердловской области. В их эфире рассказали жителям об "освободительной армии, идущей в Крым"
Об этом сообщают РосСМИ.
Стало известно, что днем 12 июня на радиостанциях "Ретро FM" и "Россия" в Свердловской области начали рассказывать об "освободительной армии" и необходимости укрываться в укрытиях, а также о Крыме, который "вскоре станет украинским".
Позже то же произошло с эфиром радио "Европа Плюс" в Калининграде — мужской голос сообщил жителям о "сборе добровольческого отряда в Украину для взятия Республики Крым".
Известно также, что российские полицейские начали искать причастных. На радиостанциях сказали, что судя по всему, неизвестные сломали серверы или спутники и просто подменили сигналы.
- Напомним, по состоянию на 13 июня американские аналитики отмечают , что украинские Силы обороны ведут контрнаступательные действия на нескольких участках фронта, продолжая увольнять населенные пункты. Зато оккупанты ожидают хорошие погодные условия для своей авиации и надеются остановить продвижение ВСУ, применяя "гибкую оборону".
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