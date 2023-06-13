Об этом сообщают РосСМИ.

Стало известно, что днем 12 июня на радиостанциях "Ретро FM" и "Россия" в Свердловской области начали рассказывать об "освободительной армии" и необходимости укрываться в укрытиях, а также о Крыме, который "вскоре станет украинским".

Позже то же произошло с эфиром радио "Европа Плюс" в Калининграде — мужской голос сообщил жителям о "сборе добровольческого отряда в Украину для взятия Республики Крым".

Известно также, что российские полицейские начали искать причастных. На радиостанциях сказали, что судя по всему, неизвестные сломали серверы или спутники и просто подменили сигналы.