Эрдоган заявил, что ХАМАС не террористы, а "освободители и моджахеды". Израиль отреагировал

Об этом сообщает AA.com.

Он выступил перед своими партийцами в парламенте.

"ХАМАС - это не террористическая организация, это группа освободителей и моджахедов, борющихся за защиту своих земель и граждан", - заявил президент Эрдоган и добавил: "Почти половина погибших во время атак Израиля на Газу – дети. Даже на этой картине видно, что целью является жестокость, направленная на совершение преступлений против человечности. Приступы Израиля на Газу являются признаком как убийства, так и психического заболевания как для тех, кто это совершил, так и для тех, кто его поддерживал».

Президент отклонил иракско-сирийскую резолюцию и сказал: "Борьба Турции с терроризмом приобрела еще большую силу. История не простит тех, кто дал террористам спасательный круг, сказав НЕТ этому предложению. Мы будем продолжать демонтировать коридор террора, который пытаются установить на наших границах". новых операций и выступать против проводимых грязных кампаний".

Относительно ситуации в Газе он сказал, что у Турции нет претензий к Израилю как государству, но не может принять его жестокости и поведение как организации.

"У нас нет проблем с государством Израиль, но мы никогда не одобряли и не будем одобрять зверства, совершенные Израилем, и то, как он действует как организация, а не как государство. Я призываю все другие страны ума и совести оказывать давление на правительство Нетаньяху , чтобы вернуть власть Израиля в сознание", - добавил Эрдоган.

Президент добавил, что намеревался поехать в Израиль, однако отказался он от визита.

В свою очередь в МИД Израиля отреагировали на заявление Эрдогана.

"Израиль с отвращением отвергает резкие слова президента Турции относительно террористической организации ХАМАС. ХАМАС — это мерзкая террористическая организация, хуже ИГИЛ, которая жестоко и намеренно убивает младенцев, детей, женщин и пожилых людей, берет в заложники мирных жителей и использует живой щит. Даже попытка президента Турции защитить террористическую организацию и его подстрекательские слова не изменят ужасов, которые увидит весь мир, и однозначного факта: ХАМАС = ИГИЛ", - говорится в сообщении.