"Освободите леопардов": В Берлине прошла акция с требованием предоставить танки Украине
В пятницу вечером, 20 января, на улицы Берлина вышли украинцы и местные сторонники нашего государства с требованием к правительству Германии предоставить танки Украине
Об этом сообщает BBC.
Демонстрация прошла у здания аппарата канцлера и бундестага. Ее организовало общество украинской молодежи в Германии Vitsche.
Отмечается, что митингующие держали плакаты с надписью "Уволите леопардов" и с требованием передать танки украинской армии.
В настоящее время Германия сталкивается с растущим давлением с требованием предоставить Киеву танки, но на сегодняшних переговорах в Рамштайне Германия еще не обязалась сделать это.
При этом на страну оказывается давление, чтобы позволить другим западным союзникам предоставить Украине свои собственные танки Leopard.
- Напомним, на встрече в Рамштайне ее участники не согласовали поставки в Украину танков Leopard 2. В то же время правительство ФРГ не возражает , чтобы Польша направила танки Leopard Украине.
- Вместе с тем, Германия анонсировала весенний пакет помощи Украине на €1 млрд, основной акцент в котором будет сделан на системы ПВО и боеприпасы к ним.
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