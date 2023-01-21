Об этом сообщает BBC.

Демонстрация прошла у здания аппарата канцлера и бундестага. Ее организовало общество украинской молодежи в Германии Vitsche.

Отмечается, что митингующие держали плакаты с надписью "Уволите леопардов" и с требованием передать танки украинской армии.

В настоящее время Германия сталкивается с растущим давлением с требованием предоставить Киеву танки, но на сегодняшних переговорах в Рамштайне Германия еще не обязалась сделать это.

При этом на страну оказывается давление, чтобы позволить другим западным союзникам предоставить Украине свои собственные танки Leopard.

Напомним, на встрече в Рамштайне ее участники не согласовали поставки в Украину танков Leopard 2. В то же время правительство ФРГ не возражает , чтобы Польша направила танки Leopard Украине.

Вместе с тем, Германия анонсировала весенний пакет помощи Украине на €1 млрд, основной акцент в котором будет сделан на системы ПВО и боеприпасы к ним.

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