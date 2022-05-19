Об этом идет речь на официальном сайте политической партии "Слуга народа".

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский в ходе телемарафона единых новостей объяснил причину продления военного положения в стране на 90 дней.

В его обращении говорится, что Зеленский предложил продлить военное положение сразу на 3 месяца, поскольку любое контрнаступление требует больше времени, чем оборона.

"С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на территориях, которые он временно контролирует. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", – объясняет Вениславский.

Кроме того, он подчеркнул, что существует еще и юридическая сторона такого решения, поскольку при внедрении военного положения Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в военных условиях.

"Мы дважды продолжали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие именно ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на 3 месяца. Если до этого удастся уволить Украину, то мы просто отменим военное положение", – рассказал депутат.

Напомним, что 18 мая Зеленский предложил Раде продлить действие военного положения и общей мобилизации в Украине.

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