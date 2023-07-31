Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас украинское общество очень перегрето темой деоккупации Крыма. В мае этого года неоднократно обсуждали высказывания генерала Буданова и Бена Ходжеса. Они говорили о том, что до конца августа ВСУ зайдут в Крым. Судя по ситуации этого, к сожалению, не произойдет. Вряд ли украинская армия сможет до конца этого лета зайти на территорию Крыма", – рассказал Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы освободить оккупированный Крым, украинская армия должна быть усилена западными истребителями и дальнобойными ракетами.

"Мы не сможем освободить Крым до конца этого лета. Нам не хватает для этого средств. В частности, истребителей F-16 и дальнобойных ракет Atacms. С помощью этих средств мы смогли бы уничтожить Крымский мост, а затем постепенно уничтожить все военные объекты оккупационной армии РФ. То же касается и заявлений об освобождении Крыма к Рождеству. Ведь, хочу подчеркнуть, что наше продвижение напрямую зависит от сил и средств. Будем иметь средства для деоккупации Крыма, тогда ситуация изменится", - добавил он.