Освободить Крым к Рождеству мы сможем только при наличии отдельных ресурсов, - военный эксперт Селезнев
Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что вопрос освобождения Крыма будет реализован, как только Украина получит истребители F-16 и дальнобойные ракеты Atacms
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас украинское общество очень перегрето темой деоккупации Крыма. В мае этого года неоднократно обсуждали высказывания генерала Буданова и Бена Ходжеса. Они говорили о том, что до конца августа ВСУ зайдут в Крым. Судя по ситуации этого, к сожалению, не произойдет. Вряд ли украинская армия сможет до конца этого лета зайти на территорию Крыма", – рассказал Селезнев.
Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы освободить оккупированный Крым, украинская армия должна быть усилена западными истребителями и дальнобойными ракетами.
"Мы не сможем освободить Крым до конца этого лета. Нам не хватает для этого средств. В частности, истребителей F-16 и дальнобойных ракет Atacms. С помощью этих средств мы смогли бы уничтожить Крымский мост, а затем постепенно уничтожить все военные объекты оккупационной армии РФ. То же касается и заявлений об освобождении Крыма к Рождеству. Ведь, хочу подчеркнуть, что наше продвижение напрямую зависит от сил и средств. Будем иметь средства для деоккупации Крыма, тогда ситуация изменится", - добавил он.
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