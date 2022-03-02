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Война с Россией: хроника
Главная Новости Освободили Макаров, берем пленных, держим позиции, - сводка Генштаба

Освободили Макаров, берем пленных, держим позиции, - сводка Генштаба

2 мартa, 2022 среда
21:16
Новости

В то же время, со стороны врага продолжаются обстрелы гражданских кварталов, вылеты боевой авиации и нарушения гуманитарного права

Об этом идет речь в оперативной информации Генерального штаба за 2 февраля, информирует Еспресо.TV

В Штабе отмечают, что на Волыни подразделениями Вооруженных Сил Украины создана надежная система обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.

На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.

Продолжают иметь место факты сдачи в плен групп русских солдат и офицеров, а также отказы продолжать наступление.

Воздушными силами ВС Украины осуществляется отражение нападений с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.

Российские оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Моральный дух оккупационного войска очень низок.

За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь, и осуществили бомбардировки гражданского населения.

Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили Макаров, Киевской области, и закрепились в городе.

Определенные силы и средства осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и удерживать определенные районы.

Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике!

  • Напомним, сегодня Россия впервые озвучила потери в войне на территории Украины

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война с Россией
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