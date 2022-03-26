Освещая войну в Украине, уже погибли 12 журналистов, - Венедиктова
Еще 10 представителей СМИ получили телесные повреждения разной степени тяжести, похищены 6 представителей медиа
Об этом сообщает The Washington post, передает Еспресо.TV .
"По состоянию на 26 марта, по данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженными силами РФ и другими оккупационными войсками, совершены преступления, по меньшей мере, в отношении 56 представителей СМИ. 15 из них граждане других государств. Пострадали 4 гражданина Британии, 2 гражданина Чехии, 2 – Дании, 2 - ОАЭ, 1 – Швейцарии, 2 – гражданина США, один из которых погиб, также погибли гражданин Ирландии и гражданка РФ", - говорится в сообщении.
Также правоохранителями зарегистрировано по меньшей мере 7 производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телевышек и телерадиокомпаний.
"Учет преступлений против журналистов мы ведем в координации Институтом массовой информации. По их мониторингу, против журналистов и медиа в Украине с начала широкомасштабного вторжения совершено уже 148 противоправных действий", - сообщила Ирина Венедиктова.
- Напомним, вчера в Черниговской области ранение получил военный журналист Андрей Цаплиенко.
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