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Осужденный за борьбу с Майданом экс-заместитель начальника милиции Одессы восстановился в должности, - СМИ

28 августа, 2021 суббота
09:15
Криминал

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего заместителя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области - начальник милиции общественной безопасности Эдуарда Гребенюка. Его восстановили в должности

Судья Валерий Кузьменко признал незаконным и отменил приказ об увольнении офицера соответствии с законом Украины "Об очистке власти" (распространенное название - "О люстрации"), также обязал МВД направить в Минюст сведения об отсутствии оснований для люстрации и взыскал с правоохранительного ведомства средний заработок Гребенюк за время вынужденного прогула - 683 тыс. 286 грн. Об этом со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net сообщает Еспресо.TV .

Восстановить его в уже несуществующей должности экс-милиционера должны "немедленно".

"Принимая решение, судья руководствовался теми же соображениями, что и его коллеги, которые сейчас массово отменяют люстрации чиновников и правоохранителей, которые работали при Викторе Януковиче: люстрация - это юридическая ответственность, ответственность не может быть коллективной - только индивидуальной; никаких доказательств того, что истец своими действиями или бездействием способствовал узурпации власти президентом Украины, подрыва основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправному нарушению прав и свобод человека, нет ", - поясняет издание.

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Однако, факты свидетельствуют об обратном.

"Дело в том, что полковник Эдуард Гребенюк как раз активно способствовал" противоправному нарушению прав и свобод человека "и был за это осужден", - отмечают одесские журналисты.

23 ноября 2013 года офицер, который тогда занимал должность заместителя начальника УМВД Украины в Черниговской области , направил в мэрию областного центра письмо, в котором сообщил о большой угрозе грубых нарушений общественного порядка во время подготовки мирной акции сторонников Евромайдана под названием "Я выбираю ЕС". Использовав это письмо, мэрия Чернигова обратилась в суд и добилась запрета на проведение митинга.

25 ноября Гребенюк приказал своим подчиненным снести палаточный лагерь протестующих в сквере имени Николая Попудренко.

Позже Эдуарду Гребенюку инкриминировали преступления, предусмотренные ст. 340 и 364 УК Украины - "незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций" и "злоупотребление властью или служебным положением".

4 февраля 2016 Деснянский районный суд Чернигова полностью его оправдал.

1 июня 2017 года апелляционный суд Черниговской области отменил оправдательный приговор и признал ексмилиционера виновным в совершении указанных преступлений, приговорив к штрафу в размере 8500 грн и трех лет лишения свободы. От наказания, правда, его освободили с годовым испытательным сроком.

20 февраля 2018 года Верховный суд отменил этот приговор в части осуждения по 364 ст. УК, оставив в силе 340-ю статью (незаконное препятствование мирной акции). Это постановление было окончательным и обжалованию не подлежало.

"Таким образом, участие офицера в преступлениях режима Януковича полностью доказана, и все основания для применения к нему люстрационных запретов есть. Однако судья Кузьменко то этот факт проигнорировал", - делает вывод Думская.net.

Кстати, накануне освобождения из правоохранительных органов Гребенюк получил от мэрии Одессы трехкомнатную квартиру в элитном районе города - Шампанском переулке.


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Одесса
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