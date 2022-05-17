Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на слова министра юстиции Дениса Малюски во время эфира телемарафона.

Сообщается, что в рамках трех волн помилования из мест лишения свободы было освобождено уже 363 осужденных украинца, которые изъявили желание вступить в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от армии оккупанта.

"Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества, и там, где действительно была возможность привлечь их к обороне нашего государства", – отметил Малюска.

Он также добавил, что освобождали от заключения, как правило, тех граждан, чей срок отбывания наказания был на завершающем этапе.

Минюст также подчеркнул, что о проведении четвертой волны помилования пока речь не идет, поскольку ВСУ не предоставляли такие запросы.

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