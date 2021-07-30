Осужденные в Грузии украинские моряки вернулись в Украину

Об этом сообщает посольство Украины в Грузии на своей странице в Facebook.



"Сегодня Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которые 19 июля 2021 года благодаря договоренности между лидерами Украины и Грузии были освобождены из-за решетки, наконец добрались домой", - пишут в посольстве.



Дипломаты также опубликовали видео со встречи украинских яхтсменов:

Напомним, что в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, на борту которой находились граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дяченко, а также гражданин Грузии Михаил Батурин.