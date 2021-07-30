Осужденные в Грузии украинские моряки вернулись в Украину
Двое украинских граждан Юрий Хомич и Владимир Дяченко, которым ранее в этом месяце отменили четырехлетнее заключение в Грузии, вернулись в Украину
Об этом сообщает посольство Украины в Грузии на своей странице в Facebook.
"Сегодня Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которые 19 июля 2021 года благодаря договоренности между лидерами Украины и Грузии были освобождены из-за решетки, наконец добрались домой", - пишут в посольстве.
Дипломаты также опубликовали видео со встречи украинских яхтсменов:
- Напомним, что в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, на борту которой находились граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дяченко, а также гражданин Грузии Михаил Батурин.
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