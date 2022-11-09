Об этом сообщают российские СМИ.

По словам адвокатов спортсменки Марии Благоволиной и Александра Бойкова, местонахождение американки пока неизвестно.

"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбывания наказания. Сейчас у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется", - заявили адвокаты.

Они подчеркнули, что это противоречит законам, ведь защита осужденной и посольство США должны быть оповещены, когда Грайнер будет доставлена в колонию и где она будет отбывать срок.

4 августа российский суд признал баскетболистку виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде и назначил ей наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.

32-летняя Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года, в ее багаже якобы были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет.

Грайнер выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. С 2015 года она играла за российский УГМК из Екатеринбурга. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой.

5 августа Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам лишения свободы.

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