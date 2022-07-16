Осужденная на 5 лет жительница Ивана-Франковска была помощницей херсонского коллаборанта Стремоусова
Суд приговорил к заключению на 5 лет помощницу коллаборанта, "руководителя" оккупационной администрации Херсона Кирилла Стремоусова. Женщина публиковала в соцсетях российские нарративы и администрировала аккаунты
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"К 5 годам заключения приговорена приспешница прокремлевского пропагандиста Кирилла Стремоусова, входящего в руководящий состав оккупационной администрации Херсона. Злоумышленница координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети, созданной коллаборантом в пользу спецслужб РФ, - сказал спикер.
По данным СБУ, женщина находилась на Прикарпатье, во время обысков у нее обнаружили паспорт гражданки РФ и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.
"Для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Она использовала разные псевдонимы, а со своим "куратором" общалась через закрытые каналы связи", - добавил Дехтяренко.
- Подсудимосли вынес приговор 12 июля в Ивано-Франковске. Ее признали виновной в пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима и назначили наказание.
- С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности расследует более 300 уголовных производств по фактам оправдания российской агрессии и популяризации оккупационных группировок.
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