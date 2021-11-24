"Осуждение массового ареста крымских татар": США призвали РФ отпустить задержанных в поддержку адвоката Семедляева людей
США призвали РФ освободить задержанных в оккупированном Крыму людей, пришедших поддержать арестованного оккупантами адвоката Эдема Семедляева
Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.
"Мы осуждаем массовый арест Россией крымских татар, которые вчера вечером мирно собрались в поддержку адвоката Эдема Семедляева. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных и освобождению всех украинских политзаключенных России", - говорится в сообщении.
- Напомним, 25 октября 2021 года, под зданием "суда" в Симферополе российские силовики задержали более 20 человек, пришедших поддержать фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Адвокат Эдем Семедляев приехал в отдел российской полиции Центрального района предоставить юридическую помощь задержанным. Позже на Семедляева составили административный протокол за "неподчинение полиции" и продержали его сутки в изоляторе в Судаке.
- 11 ноября российский оккупационный "суд" арестовал Эдема Семедляева на 12 суток.
- 23 ноября крымскотатарский адвокат Эдем Семедляев вышел из изолятора временного содержания в оккупированном Крыму после 12 суток ареста. Его пришли встречать несколько десятков активистов, но 31 человека задержали сотрудники российского ОМОНа и отправили в "полицейский" участок в Симферополе.
- Великобритания осудила массовое задержание Россией крымских татар в Симферополе.
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