"Осуждаю проведение спецоперации": в Instagram появилось заявление генконсула РФ в Эдинбурге в поддержку Украины

Соответствующее заявление появилось в Instagram дипломатического представительства.

"Я, Генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю проведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС", - говорилось в сообщении.

Впоследствии аккаунт генконсульства стал частным и пост стал недоступным.