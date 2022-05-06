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"Осуждаю проведение спецоперации": в Instagram появилось заявление генконсула РФ в Эдинбурге в поддержку Украины

6 мая, 2022 пятница
19:04
война с Россией

В официальном аккаунте консульства России в Эдинбурге (Шотландия) в соцсети Instagram появился пост в поддержку Украины от имени генконсула Андрея Яковлева

Соответствующее заявление появилось в Instagram дипломатического представительства.

"Я, Генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю проведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС", - говорилось в сообщении.

Впоследствии аккаунт генконсульства стал частным и пост стал недоступным.

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российские дипломаты
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