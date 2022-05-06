"Осуждаю проведение спецоперации": в Instagram появилось заявление генконсула РФ в Эдинбурге в поддержку Украины
В официальном аккаунте консульства России в Эдинбурге (Шотландия) в соцсети Instagram появился пост в поддержку Украины от имени генконсула Андрея Яковлева
Соответствующее заявление появилось в Instagram дипломатического представительства.
"Я, Генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю проведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС", - говорилось в сообщении.
Впоследствии аккаунт генконсульства стал частным и пост стал недоступным.
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