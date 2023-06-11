"Осуждаю издевательства": президент Чехии встретился с украинкой, которую оскорбляли в чешской школе
Украинская девочка вынуждена была искать убежища в Чехии из-за войны, но столкнулась с буллингом на новом месте. После этого президент Чехии Петр Павел лично встретился с украинкой Полиной
Об этом Павел сообщил в своем Twitter.
Павел решительно осудил действия чешских школьников и постарался сгладить событие своей личной поддержкой.
"Я осуждаю издевательство, унижение и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, который в результате войны был вынужден покинуть свою страну и друзей, и которому мы предоставили безопасное убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей, а также тот факт, что были принесены извинения. Но шрамы на душе останутся", — написал президент Петр Павел после встречи с девочкой.
Предыстория
Несколько дней назад в Чехии разразился скандал. Во время школьной экскурсии дети начали бить одноклассницу-беженку из Украины. К девочке пристали с вопросом русская ли она, а после того, как Полина сказала, что она украинка, ей плюнули в лицо.
Этот момент девочка тайком записала на свой телефон. Позже запись в социальных сетях опубликовала мать ребенка. Запись вызвала международный скандал.
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