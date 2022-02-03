Осуществлю свою мечту, сыграв за профессиональный клуб - Усик о своем участии в футбольном турнире
Чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик признался, что благодаря житомирскому "Полесью" осуществит свою детскую мечту стать футболистом
Об этом сообщает "Футбол NEWS".
По словам Усика, в матчах за ФК "Полесье" он будет выкладываться по полной.
"Когда мне Геннадий Владиславович (Буткевич – прим.) предложил такой небольшой проектик, я сначала спросил, как к этому отнесутся тренер и команда. Я с другого вида спорта, и то, что подыграю в футбол или играл у него в детстве довольно долго, не значит, что могу выйти и показать какой-нибудь суперкласс.Пытаться и выкладываться однозначно буду.Это командный вид спорта, и все зависит от парней.Когда-то я очень мечтал сыграть за профессиональную команду, у меня такая идея была.Это было на уровне мечты, а сейчас я ее осуществлю", – сказал Александр Усик.
3 февраля "Полесье" сыграет с "Вересом". Также в турнире примут участие "Металлист" и "Черноморец".
"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".
- 30 января стало известно, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сыграет за футбольный клуб "Полесье".
- 2 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк убежден, что участие боксера в профессиональных футбольных матчах за "Полесье" не несет угрозы его здоровью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное