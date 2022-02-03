Осуществлю свою мечту, сыграв за профессиональный клуб - Усик о своем участии в футбольном турнире

Об этом сообщает "Футбол NEWS".



По словам Усика, в матчах за ФК "Полесье" он будет выкладываться по полной.



"Когда мне Геннадий Владиславович (Буткевич – прим.) предложил такой небольшой проектик, я сначала спросил, как к этому отнесутся тренер и команда. Я с другого вида спорта, и то, что подыграю в футбол или играл у него в детстве довольно долго, не значит, что могу выйти и показать какой-нибудь суперкласс.Пытаться и выкладываться однозначно буду.Это командный вид спорта, и все зависит от парней.Когда-то я очень мечтал сыграть за профессиональную команду, у меня такая идея была.Это было на уровне мечты, а сейчас я ее осуществлю", – сказал Александр Усик.

3 февраля "Полесье" сыграет с "Вересом". Также в турнире примут участие "Металлист" и "Черноморец".

"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".

30 января стало известно, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сыграет за футбольный клуб "Полесье".

2 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк убежден, что участие боксера в профессиональных футбольных матчах за "Полесье" не несет угрозы его здоровью.

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